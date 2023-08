RALLY WRC Rally Finlandia, Evans vince e riapre il mondiale WRC Il pilota britannico domina il nono appuntamento della stagione e accorcia in classifica su Rovampera.

Una gara di fatto a senso unico, che con il ritiro di Rovampera e la vittoria di Evans, riapre il mondiale WRC. In estrema sintesi questo il bilancio della nona prova del mondiale rally. Elfyn Evans ha trionfato in Finlandia, centrando il secondo successo stagionale dopo quello in Croazia. Un successo importantissimo per il britannico che grazie a questa vittoria e al successo anche nella power stage porta a casa 30 punti che accorciano la classifica. Ronvampera al comando della classifica mondiale con 170 punti davanti a Evans con 145. È una vittoria meritata quella conquistata da Evans al termine di un rally che lo ha visto grande protagonista e dominatore nelle prove speciali. Momento decisivo della gara nella PS8, quando Rovampera, al comando della classifica finisce fuori, colpisce qualcosa che porta la numero 69 a capottare e quindi al ritiro. Evans si porta al comando della classifica, qui inizia la sfida con Thierry Neuville, ma il belga non riesce a ricucire il distacco che alla fine sarà di 39 secondi. Per il terzo posto del Rally di Finlandia è stata battaglia tra Takamoto Katsuta e Teemu Suninen, con il giapponese che si è imposto sul pilota di casa. Prossimo appuntamento con il mondiale rally dal 7 al 10 settembre in Grecia, per il primo degli ultimi quattro appuntamenti della stagione.

