Rally Finlandia: Rovampera domina, Tanak penalizzato

Continua a dominare il Rally di Finlandia il padrone di casa Kalle Rovampera. Il pilota della Toyota ha incrementato il vantaggio sugli inseguitori dopo le prime quattro prove speciale del sabato. Rovampera guida la classifica con 14 secondi di vantaggio su Thierry Neuville e 15 su Adrien Fourmaux. Quinto posto per Sébastien Ogier. Continuano i problemi per il leader del mondiale Ott Tanak. Il pilota estone è stato penalizato di 5 minuti per aver urtato un delegato che stava controllando le gomme della sua Hyundai al termine della prova speciale 7. Tanak scivola in 22'ì posizione a 6 minuti e 44 da Rovampera.