WRC Rally Finlandia: Rovampera in testa, Tanak in ritardo Il padrone di casa sta dominando il nono appuntamento del mondiale, il leader della classifica WRC sbatte contro un albero ed è costretto a inseguire da lontano.

Entra nel vivo il Rally di Finlandia, nono appuntamento del mondiale WRC. Le prime tre prove speciali hanno visto alternarsi al comando Tanak, Pajari e Rovampera, con il pilota della Toyota numero 69 che si è confermato anche nelle stage 4 e 5 del mattino per poi rimanere al comando per tutta la gioranta di gara. Il finlandese è in testa alla classifica con il tempo di 56:31 davanti a Thierry Neuville, staccato di cinque secondi e il francese Adrien Fourmaux, staccato a 7 secondi. Quarto tempo per il giapponese Takamoto Katsuta. In ritardo il leader del mondiale WRC Ott Tanak, il pilota estone ha colpito un alberto nel corso della settima prova speciale è ha perso tempo sui primi, ora ha un ritardo di oltre un minuto da Rovampera.

