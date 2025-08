Rally Finlandia: Rovampera saldamente al comando, Neuville perde terreno

Kalle Rovampera resta saldamente al comando del Rally di Finlandia. Il padrone di casa non ha mai perso la prima posizione e chiude anche il sabato davanti a tutti. Perde terreno Thierry Neuville dopo i problemi ai freni che lo hanno rallentato, il belga passa dalla seconda alla sesta posizione con quasi 2 minuti di ritardo. Seconda piazza per Takamoto Katsuta a 36 secondi e Sébastien Ogier a 43. Il leader della classifica mondiale Ott Tanak è relegato in 14' posizione anche per i 5 minuti di penalità ricevuti.