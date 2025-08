Rally Finlandia: tappa decisiva per l'assegnazione del mondiale

Si annuncia una grande edizione del rally di Finlandia, con tutti i big impegnati nella rincorsa alla vittoria in un campionato del mondo apertissimo che vede Ott Tanak al comando della classifica WRC con un solo punto di vantaggio su Elfyn Evans. Non lontano dalle prime due posizioni c'è poi il francese Sébastien Ogier, l'otto volte campione del mondo occupa la terza posizione con 141 punti davanti a Kalle Rovampera. Quattro grandi piloti racchiusi in 24 punti con il Filandia alle porte e ulteriori cinque appuntamenti mondiali. Il giovedì del rally scandinavo si è aperto con il consueto appuntamento dello shakedown nel quale a sorpresa è stato il pilota Takamoto Katsuta il più veloce di tutti. Con un tempo di 2:13.8 nella sua terza ed ultima run, ha stampato il migliore tempo mettendo la sua Toyota davanti a tutti. Alle spalle del giapponese Sébastien Ogier con poco meno di 1 secondi di ritardo. Terzo tempo per la Ford di Josh McErlean. Il leader di classifica Ott Tanak ha fatto registrare il quarto tempo davanti al padrone di casa Kalle Rovampera.