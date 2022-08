MONDIALE WRC Rally Finlandia: vince Ott Tanak davanti a Rovampera L'estone torna al successo dopo la Sardegna, il finlandese è protagonista di un bel recupero e incrementa il vantaggio in classifica WRC

Rally Finlandia: vince Ott Tanak davanti a Rovampera.

Kalle Rovampera non vince il rally di casa ma fa un altro, decisivo passo verso il primo titolo mondiale della carriera. Il 21enne finlandese si deve accontentare del secondo posto alle spalle di Ott Tanak. Il pilota estone è l'unico, fatta eccezione per la gara di Monte Carlo vinta da Loeb, ad aver rappresentato, finora l'alternativa a Rovampera. Il giovane pilota della Toyota ha vinto ben cinque gare del calendario mondiale, Tanak ha interrotto lo strapotere del finlandese in Italia e proprio al Rally Mille Laghi. Grazie al pilota estone, Hyundai conquista la prima vittoria in questo rally. Tanak chiude con un vantaggio di 6,8 secondi su Rovampera e 1 minuto e 20 su Esapekka Lappi, grande protagonista nella prima parte del rally. Fuori dal podio Evans, quinto Thierry Neuville. È stata comunque, se mai ce ne fosse ancora bisogno, la conferma della grande qualità di Kalle Rovampera, autore alla fine di una bella rimonta, dopo essere stato costretto ad aprire le prove speciali di venerdì. Speciale dopo speciale ha rosicchiato secondi, fino a superare i compagni di squadra Evans e Lappi. Quest'ultimo è stato protagonista di un capottamento nella penultima speciale. Per quanto riguarda la classifica generale Kalle Rovampera è saldamente al comando con 198 punti frutto anche dalla vittoria nella power stage in Finlandia. Tanak è secondo con 104 punti, il successo al Mille Laghi ha permesso all'estone di scavalcare in classifica Neuville. Prossimo appuntamento con il mondiale WRC dal 18 al 21 agosto con il nono appuntamento del calendario con il Rally del Belgio.

