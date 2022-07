Rally: il mondiale WRC fa tappa in Estonia

Il mondiale rally fa tappa in Estonia per la settima prova del calendario. Esapekka Lappi è stato il più veloce nello shakedown di questa mattina, il pilota finlandese ha fermato il cronometro su 2 minuti e 53 davanti a Thierry Neuville e Kalle Rovampera. Questa sera con la prima prova speciale si apre la gara. Si prosegue domani con altre 8 speciali. Si replica sabato. Il rally di Estonia si chiuderà domenica con le ultime sei speciali. In totale 314 km di percorso cronometrato. In testa alla classifica del mondiale il finlandese Kalle Rovampera con 145 punti davanti al belga Thierry Neuville con 80 e l'estone Ott Tanak con 62 insieme al giapponese Takamoto Katsuta.