WRC Rally Italia Sardegna: Ogier al comando davanti a Fourmaux

Rally Italia Sardegna: Ogier al comando davanti a Fourmaux.

Sebastién Ogier apre e chiude la prima giornata del Rally d'Italia Sardegna, sesto appuntamento del mondiale WRC. Il pilota francese si è aggiudicato la prima e la sesta prova speciale in programma. Dopo aver preso il comando della gara, lo ha perso nelle speciali successive, per poi tornare al comando con 2 secondi di vantaggio sul connazionale Adrien Fourmaux. Terzo posizione per Ott Tanak, poi i finlandesi Pajari e Rovampera. Il leader della classifica mondiale Elfyn Evans è sesto a 1 minuto e 10 secondi.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: