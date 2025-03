Rally Kenya: Evans sempre al comando. Rovampera perde posizioni

Anche il sabato del Rally del Kenya, terza prova del mondiale WRC, regala qualche importante colpo di scena. Le piogge torrenziali hanno reso ancora più insidiose le prove speciali. Kalle Rovampera è finito fuori strada in occasione della prova numero 16 a causa di branco di zebre. Per il finlandese ruota bucata e sospensione danneggiata. Rovampera è così scivolato in quinta posizione con oltre 6 minuti di ritardo dal leader di classifica Elfyn Evans. Il pilota della Toyota conduce davanti a Ott Tanak che ha recuperato così una posizione ma si trova a 1 minuto e 57 secondi.