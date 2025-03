Rally Kenya: Evans si porta al comando, Tanak scivola in terza posizione

La seconda giornata del Rally del Kenya conferma le attese della vigilia e si chiude con un cambio in vetta alla classifica. La Toyota piazza due piloti nelle prime posizione, terza la Hyundai. A guidare la graduatoria dopo 10 delle 21 prove speciali in programma c'è Elfyn Evans. Il pilota britannico ha preso il comando dopo la nona prova speciale recuperando terreno sugli avversari. La Toyota numero 33 ha concluso con oltre sette secondi di vantaggio su quella del finlandese Kalle Rovampera. Scivola in terza posizione Ott Tanak ha avuto problemi nel corso della nona prova speciale all'albero della trasmissione chiudendo la prova al 14' posto. Tanak è ora ha un ritardo di 55 secondi. Quarta posizione per Thierry Neuville con 1 minuto e 30 secondi , quinto Takamoto Katsuta con 3 minuti e 26. Il lussemburghese Gregorie Munster, che aveva chiuso al terzo posto, dopo le prime due speciali si ritrova ora in 11' posizione. Domani terza giornata di gara con altre sei prove speciali, prima della chiusura di domenica con le ultime cinque e la Power Stage. In testa al mondiale WRC dopo le prime due gare c'è Evans con 61 punti, davanti a Ssebastien Ogier e Kalle Rovampera.