Rally Kenya: Evans vince e allunga in classifica.

Elfyn Evans vince anche il Rally del Kenya e consolida il primato in classifica. Dopo il secondo posto a Monte Carlo e il successo in Svezia, terzo podio consecutivo e 88 punti in classifica. Thierry Neuville è a 52, Ott Tanak a 49. Il terzo appuntamento del mondiale rally conferma l'ottimo momento della Toyota guidata da Evans. Una vittoria che arriva al termine di una gara nella quale Evans ha saputo essere veloce abbastanza per stare davanti senza rischiare. A questo si aggiungono gli errori e i problemi dei principali avversari che hanno permesso al britannico di iniziare la fuga nella classifica piloti. Se da una parte la Toyota con Evans vola, dall'altra c'è quella di Rovampera costretta al ritiro nella seconda speciale della domenica mattina per un guasto meccanico. Nella power stage da segnalare il capottamento di Takamoto quando stava spingendo per vincere la speciale e la classifica della domenica. Classifica finale con Evans davanti a Ott Tanak e Thierry Neuville. Power Stage e super sunday al francese Adrien Fourmaux.

