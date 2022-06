Rally Kenya: prima speciale a Ogier, Rovampera che rischio!

Sébastien Ogier è al comando del Rally del Kenya dopo la prima prova speciale. Grande antipasto del sesto appuntamento del mondiale WRC. Il pilota francese della Toyota ha chiuso la Super Special Kasarani di 4,84 km con il tempo di 3'18”8. Sullo sterrato kenyota, Ogier ha preceduto di 6 decimi Thierry Neuville. Il belga deve cercare di riscattare le ultime prove. Neuville non va a podio dal Rally della Croazia quando aveva chiuso al terzo posto, poi solo un quinto posto in Portogallo e 5 punti in Italia grazie alla power stage.

Il pilota della Toyota è alla ricerca anche di una vittoria in un rally che lo scorso anno aveva visto Neuville a un passo dal successo finale, sfumato per colpa di una sospensione. Terzo tempo per Otta Tanak. L'estone precede Evans e Sébastien Loeb. Il francese della Ford è lontano dal connazionale 1.8 secondi. Fuori dalla top10 Kalle Rovampera. Il finlandese è arrivato molto forte alla prima curva del tracciato finendo sull'esterno. Il leader del mondiale sembrava destinato al capottamento della sua Toyota, riuscendo comunque a tornare in strada e chiudere la prova a 11'',6 da Ogier. Domani seconda giornata di Rally del Kenya con sei prove speciali.