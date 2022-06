Rally Kenya: Rovampera in testa tra tanti colpi di scena Seconda giornata di gare ricca di emozioni, il finlandese precede Evans e Neuville.

È un Rally del Kenya davvero entusiasmante quello di quest'anno. Di certo non mancano i colpi di scena. Ieri Rovampera era andato vicinissimo a compromettere il sesto appuntamento del calendario mondiale, oggi il finlandese si porta al comando della classifica generale dopo la seconda giornata di gara. Tutto questo anche in virtù dei tanti colpi di scena che hanno segnato il venerdì della gara africana. Al termine dei sei tratti cronometrati, con un totale di 124,2 km di prove speciali, il vantaggio di Rovampera su Evans è di 22,4 secondi.

La giornata si apre con Tanak che rompe la leva del cambio alla seconda speciale e Loeb che si aggiudica la prima dopo quella di apertura di ieri. A far selezione è però la Kedong, di oltre 31 km. Polvere e pietre mettono in grande difficoltà i piloti e le loro auto. Nella seconda parte della giornata, Tanak torna a spingere, Evans è vittima di una foratura che lo rallenta. Fourmaux è costretto al ritiro. Si torna di nuovo a percorrere la Kedong, che si conferma davvero selettiva. Foratura anche per Thierry Neuville, mentre Craig Breen si ferma due volte in speciale per problemi alla macchina. Ogier si ferma dopo 18 km per cambiare una ruota a causa di una foratura. Il francese accusa un bel ritardo. Alla fine della giornata in testa c'è Rovampera davanti a Evans, poi Tanak. Neuville è quinto a 57 secondi, mentre Ogier oltre i due minuti è sesto.

