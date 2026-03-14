RALLY Rally Kenya: Takamoto Katsuta sogna la prima vittoria nel WRC Ritiri e colpi di scena nella terza prova del mondiale rally.

Rally Kenya: Takamoto Katsuta sogna la prima vittoria nel WRC.

La seconda tappa del Safari Rally è stata ricca di colpi di scena e ha avvicinato Takamoto Katsuta alla sua prima vittoria nel WRC. La giornata di sabato si è conclusa con la cancellazione della PS16 per le condizioni proibitive, lasciando il pilota Toyota in testa con quasi un minuto e mezzo su Adrien Fourmaux (Hyundai). La gara è stata segnata soprattutto dalle numerose forature nella PS12. Inoltre, tutti i principali piloti Toyota hanno avuto problemi: Elfyn Evans ha rotto la sospensione posteriore destra. Oliver Solberg e Sébastien Ogier si sono invece ritirati in trasferimento per problemi all’alternatore.

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