RALLY TIR Rally Lana: domina Carmellino, ma vince Pizio Colpo di scena nel finale di gara con il pilota novarese che si aggiudica la 37° edizione del rally valido come quinta prova del Trofeo Italiano Rally.

Il Rally della Lana regala colpi di scena dall'inizio alla fine. Il primo ancor prima dello start della PS1, quando i padroni di casa Pinzano-Turati si sono dovuti ritirare per un problema all’idroguida della loro Volkswagen Polo, perdendo così uno degli equipaggi più accreditati per fare bene. Poi il finale a sorpresa dopo un'edizione, la 37', dominata da Ivan Carmellino. Il pilota di Borgosesia, navigato da Elio Tirone, era riuscito a fare il vuoto in classifica, con quasi un minuto su tutti i rivali, ma sul gradino più alto del podio ci sale Mattia Pizio. Il colpo di scena arriva poco prima del via dell'ultimo giro, con il leader di classifica Carmellino in ritardo al CO della PS5 a causa della rottura di un bullone di un braccio di sospensione. Un episodio che costa tanto in termini di classifica e sulla gara, con tutto il vantaggio accumulato che viene di fatto azzerato. La sesta prova speciale parte con Pizio davanti con 28 secondi. A nulla è servito il tentativo di recupero di Carmellino, costretto ad accontentarsi di un secondo posto decisamente amaro. Alla fine grazie alla costanza proposta e senza commettere errori, la coppia Pizio-Simonini si è portata a casa una vittoria decisamente inaspettata per quello che era stata la gara fino alla quinta prova speciale. Per Pizio è il secondo successo in carriera che arriva con un margine di 12 secondi e 7 decimi.

Sul terzo gradino del podio è poi salito, dopo una gara in crescendo e chiusa a 22.7'' dal vincitore, Elwis Chentre, che grazie al coefficiente 1.75 di questa gara si conferma al vertice della Coppa Rally di 1^ Zona. Ai piedi del podio assoluto si è piazzato, ad 1’07 da Pizio, Massimo Marasso con Luca Pieri, soddisfatto all’arrivo dopo una gara che ha messo in difficoltà moltissimi equipaggi. Al 5° posto poi il toscano Federico Santini. Bella gara di Lorenzo Grani con Samanta Grossi che, con la Peugeot 208, si impongono nella Coppa ACI Sport Due Ruote Motrici con un nono posto assoluto. La Suzuki Rally Cup per il suo quinto appuntamento round ha visto la prima vittoria del giovane Alessandro Forneris. Dopo cinque gare del trofeo italiano rally, al comando resta Giuseppe Testa con 62,5 punti davanti a Corrado Pinzano con 57 e Luca Pedersoli con 37,5. Prossimo appuntamento il Rally Piancavallo a fine agosto.

