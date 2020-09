Rally Legend: al via anche Delecour, Cunico e Biasion

Rally Legend: al via anche Delecour, Cunico e Biasion.

Torna a Rallylegend Francois Delecour, il campione francese già pilota ufficiale Ford e Peugeot, vicecampione del mondo rally nel 1993 con la Escort Cosworth. Al via ci sarà anche Franco Cunico, si tratta anche in questo caso di un ritorno a Rallylegend, questa volta con la Ford Sierra Cosworth 4X4. Immancabile invece Miki Biasion, oramai affezionato di Rallylegend fin dalle prime edizioni. Il due volte campione del mondo rally, pluricampione europeo e italiano rally nella edizione 2020 Biasion si esibirà tra le Legend Stars con una splendida Lancia Stratos, macchina con cui non ha mai gareggiato.



I più letti della settimana: