Rally Lettonia: tris di Kalle Rovampera

Kalle Rovampera centra la seconda vittoria di fila, la terza in stagione, nel Rally della Lettonia. Il campione del mondo in carica è stato al comando dall'inizio alla fine confermando tutte le sue qualità. Il finlandese ha preceduto di 39 secondi il compagno di squadra Sébastian Ogier. Sul podio anche il lettone Ott Tanak con un ritardo di 1 minuto e 4 secondi. Un risultato, per quanto riguarda seconda e terza posizione, condizionato anche dai problemi alla Ford Puma dell'idolo di casa Martins Sesks. Il pilota lettone ha messo a dura prova Ogier, con il quale ha lottato per la seconda piazza iridata, ad appannaggio del francese solo dopo le speciali del sabato pomeriggio. Sesks ha dovuto dire addio anche al terzo gradino del podio dopo aver perso secondi preziosi che hanno favorito Tanak, dovendo rinunciare al primo podio della carriera nel mondiale WRC. Tanak, dunque terzo in Lettonia, si è portato a casa anche i sette punti per il vincitore della domenica e i 5 per il successo nella power stage. Quarto posto per il francese Adrien Formaux a 1 minuto e 31 secondi. Quinto Evans. In classifica generale guida sempre Thierry Neuville, ottavo in Lettonia, con 145 punti davanti a Tanak con 137 e Evans 132. Prossimo appuntamento il Rally di Finlandia dal primo agosto.