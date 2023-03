Rally Messico: Tanak al comando davanti a Rovanpera

Sullo sterrato messicano va in scena la terza prova del mondiale rally. Dopo le prime due speciali è Ott Tanak a guidare la classifica generale. Il pilota della Ford guida con 1.7 secondi di vantaggio su Kalle Ronvanpera e 2.2 secondi su Esapekka Lappi. L'estone si aggiudica entrambe le prove di apertura del Rally del Messico tenendosi alle spalle i due finlandesi. Il campione del mondo in carica Rovanpera e Lappi hanno fatto registrare lo stesso miglior tempo nello shakedown del rally messicano con 3:44,4 davanti a Ogier e Sordo. Da questa notte poi il via alla gara che torna a distanza di due anni dopo l'assenza dovuta alla pandemia.

L'ultima edizione è stata vinta da Sebastien Ogier. Il pilota francese è stato assoluto dominatore dal 2018 al 2020, ottenendo in totale ben sei successi su 17 edizioni. Piloti transalpini che hanno monopolizzato l'albo d'oro, perché sei sono anche i successi di Sebastien Ogier. Dopo due gare del mondiale WRC al comando c'è Ott Tanak con 41 punti davanti a Ronvanpera con 38 e Neuville con 32.