Rally Monte Carlo: è dominio di Sébastien Ogier

C'è un assoluto e unico dominatore del Rally di Montecarlo ed è Sébastien Ogier. Il pilota francese guida la classifica generale con 36 secondi vantaggio sul campione del mondo in carica Kalle Ronvapera e 38 su Thierry Neuville. Nelle otto prove speciali disputate, Sébastien Ogier ne ha chiuse davanti a tutti ben sei.

Un avvio di rally straordinario con il pilota della Toyota a vincere le prime cinque speciali. Solo nella sesta di 18.33 km, la Roure/Beuil 2, lo strapotere del francese è stato interrotto da Evans che si aggiudico la speciale per mezzo secondo su Ogier. Giusto il tempo di una prova, visto che la Toyota numero 17 si è presa la scena alla speciale successiva guadagnando su Rovampera. Il finlandese è riuscito a recuperare qualche secondo con l'ultima prova speciale di giornata chiudendo davanti a Neuville e Ogier.

La prima tappa del Rally di Monte Carlo è letteralmente dominata dal francese. Per il secondo posto lotta aperta tra Thierry Neuville e Kalle Rovampera, con il giovane finlandese davanti di 1 secondo e 9. Ha persone terreno dai primi Evans, scivolato al quinto posto dopo una foratura in mattinata. Quarto posto per Ott Tanak lontano 54 secondi. Domani sono in programma altre sei speciali, poi chiusura domenica con le ultime quattro.