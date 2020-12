RALLY Rally Monza: Mazzocchi vince il CIR Junior

Non solo il mondiale WRC. Il Rally di Monza è stato l'ultimo atto anche per il Campionato Italiano Rally Junior, vinto da Andrea Mazzocchi che si è aggiudicato tutte le prove speciali in programma. Andiamo a sentire le sue parole oltre a quelle di Riccardo Pederzani ed Emanuele Rosso, rispettivamente secondo e terzo. Nel video le interviste.

