RALLY Rally Piancavallo, Mabellini: "Vittoria frutto di un lungo sviluppo" Il bresciano commenta il primo successo nel Campionato italiano

Una vittoria partita da lontano, "frutto di un lungo lavoro di sviluppo". Così Andrea Mabellini commenta la conquista del 36° Rally Piancavallo, suo primo successo nel Campionato italiano rally asfalto. Alle sue spalle, Corrado Fontana, gli fa i complimenti e, ridendo, si dice felice che "Andrea non sia in lotta per il campionato". Terzo - di nuovo - è Luca Rossetti, che ha ammette di aver trovato il giusto set up dell'auto solo nel finale di gara.

