Rally Piemonte: le parole di Crugnola, Basso e Andolfi

Le parole di Andrea Crugnola, Giandomenico Basso e Fabio Andolfi

Nel post-gara del Rally Regione Piemonte sentiamo le parole di Andrea Crugnola oltre a quelle di Giandomenico Basso e Fabio Andolfi che hanno condiviso il podio con il pilota varesino.

Andrea Crugnola: “È stato un weekend molto intenso, parto facendo i complimenti a tutti i miei avversari perché mi hanno fatto spingere tanto, come sempre, però qualche volta magari anche oltre un po' il limite perché il ritmo che hanno imposto necessitava di spingere di più. Quindi faccio un complimento a loro, faccio un complimento a noi”

Giandomenico Basso: “C'è stata una grande battaglia, al di là di Andrea che è andato molto forte, che ha vinto la gara. Io ero impegnato dietro, erano veramente tutti vicini e le ultime prove non le avevo fatte bene oggi e quindi mi erano ormai attaccatissimi a quattro decimi e l'abbiamo spuntata per sette decimi questa volta. Al Ciocco abbiamo vinto per sei decimi, qui secondi per sette. Quindi contenti, anche se sembra strano, di questa seconda posizione perché è sudata”

Fabio Andolfi: “Una parte la conoscevo perché erano delle prove speciali uguali al 2022 e 2023, altre no. La macchina è totalmente nuova, poi per noi piloti non è semplice cambiare vettura in così poco tempo perché nell'ultimo periodo ho cambiato le vetture da una all'altra”.