Rally Piemonte: Stephane Lefebvre al comando dopo la prima speciale

Il Rally del Piemonte riparte dal francese Stephane Lefebvre. Il pilota della Citroen C3 R5 è stato il più veloce nella prima prova speciale del secondo appuntamento del Campionato Italiano assoluto Rally. Il francese ha concluso la power stage di apertura di 2,9 km, che assegnava anche i primi punti, con il tempo di 1'46.74, mezzo secondo più veloce di Andrea Crugnola. Il campione italiano in carica è anche il vincitore della scorsa edizione del Rally del Piemonte. Terzo tempo per De Tommaso, a 1 secondo e 3 decimi da Lefebvre. Segue Fabio Andolfi.

Nello shakedown i tre piloti italiani erano stati i migliori, con Crugnola il più veloce di tutti davanti ad Andolfi e De Tommaso. Sono oltre 180 gli iscritti all'edizione 2023 del Rally del Piemonte. Nella seconda prova del CIAR non mancano i piloti di internazionali. Già detto del francese Stephane Lefebvre al comando dopo la prima speciale, il campione del mondo WRC3 del 2014, non è l'unica stella sull'asfalto piemontese. Hayden Paddon, attuale leader del FIA European Rally Championship, è quinto a 1 secondo e 8 decimi dal leader, davanti a Giandomenico Basso. Domani mattina il via della seconda speciale, in programma un totale di sette prove su tre diversi tratti cronometrati di lunghezza simile. In totale 494 km di asfalto, dei quali 101 di prove speciali.

