Rally Polonia: prima vittoria stagionale per Alexey Lukyanuk

E' Alexey Lukyanuk il grande protagonista del Rally di Polonia. Il pilota russo ha vinto l'edizione 2019 conquistando in questo modo il suo primo successo in questa stagione. Il pilota della Citroen ha dominato dall'inizio alla fine e fatta eccezione per alcuni problemi ad una sospensione nella prima giornata di gara, ha rifilato anche distacchi importanti ai principali avversari. Dopo aver vinto la prima tappa, si è imposto anche nella seconda portando il vantaggio nella classifica finale a quasi un minuto sul primo degli inseguitori il finlandese Jari Huttunen. Sul terzo gradino del podio il polacco Łukasz Habaj, che grazie a questo risultato resta in testa alla classifica del campionato ERC. La seconda tappa del Rally di Polonia si era aperta nel segno di Jari Huttunen, il pilota della Hyundai si era aggiudicato la prima speciale di giornata, mantenendo il comando della seconda tappa, riducendo fino a 23 secondi il ritardo da Lukyanuk che al termine della penultima speciale ha di nuovo allungato a 43 secondi il vantaggio per poi andare a chiudere senza grossi problemi. Prossima tappa del campionato ERC in Italia con il Rally di Roma Capitale quinta prova della stagione il prossimo 19/21 luglio.