Rally Repubblica Ceca: vince sempre Jan Kopecky. Llarena è campione Europeo.

Il rally della Repubblica Ceca è sempre nel segno di Jan Kopecky. Il pilota della Skoda sale sul gradino più alto del podio per la decima volta in carriera. L'edizione 2022 è dominata da Kopecky che rispetta il pronostico e si prende la soddisfazione di aggiudicarsi la gara di casa per la settima volta di fila. È stata una gara condizionata dal maltempo, ne sanno qualcosa Efrén Llarena e Sara Fernandez. I nuovi campioni europei avevano iniziato celebrando la vittoria, alla luce del forfait di Simone Tempestini, secondo in classifica, per poi proseguire con un ritiro a causa di un'uscita di strada che ha portato anche all'interruzione della prova. Auto distrutta con equipaggio illeso. Sul podio anche Filip Mares, secondo a 37,6 dal vincitore Kopecký, bravo a recuperare dopo un avvio difficile. Terzo Simon Wagner a 39,3. Nelle prime cinque posizioni solo piloti della Repubblica Ceca. Da segnalare il settimo posto finale di Simone Campedelli con oltre 4 minuti di ritardo. Gara sfortunata per Alberto Battistolli costretto al ritiro nella terzultima prova speciale dopo un brutto incidente. Dopo il penultimo appuntamento, come già detto, lo spagnolo Efren Llarena è il nuovo campione europeo. Resta aperta la lotta per il secondo posto con Tempestini che mantiene tre punti punti di vantaggio su Javier Pardo e otto su Simone Campedelli. Ultimo appuntamento per definire il podio finale dal 20 al 22 ottobre con il Rally della Catalonia.

