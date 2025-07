Rally Roma Capitale: dopo 7PS la classifica dice Crugnola-Basso-Marczyk, ma sono tutti vicini

Quando si incontrano i migliori interpreti del Campionato Europeo e di quello Italiano, lo spettacolo è assicurato. Se in più ci aggiungi la magia che solo una città come Roma può dare, beh non c'è più altro da dire. Il weekend motoristico in Italia è un'esclusiva del Rally Roma Capitale, valido come quinta prova di entrambe le stagioni. Dopo 7 prove speciali davanti a tutti c'è Andrea Crugnola: il campione italiano in carica, al volante della Citroen C3, comanda sul rivale principale dell'Assoluto, Giandomenico Basso. Alle loro spalle il leader dell'Europeo, il polacco Miko Marczyk con la Skoda Fabia RS.

Nonostante le centinaia di chilometri cronometrati già percorsi dagli equipaggi, i distacchi sono minimi: tra i 3 che al momento occupano le posizioni del podio ci sono meno di 9 secondi, tra i primi 10 piloti nemmeno un minuto. E quindi, nella terza e ultima tappa, ci saranno ancora speranze di successo anche per Andrea Mabellini e Roberto Daprà, quarto e quinto assoluto rispettivamente a 14 e 15 secondi di ritardo da Crugnola. Domenica sono in programma le ultime 6 speciali.