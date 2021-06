Rally San Marino: a Umberto Scandola la Power Stage

Dopo la partenza dal centro storico, la San Marino Power Stage, speciale di 2 km che ha visto subito protagonista Umberto Scandola. Il pilota della Hyundai, navigato da Guido D'Amore, ha concluso con il tempo di 1'31.909 con un vantaggio di appena 39 millesimi davanti alla Skoda di Paolo Andreucci. Terzo Andrea Crugnola. Settimo tempo per Simone Campedelli. Il vincitore della scorsa edizione, il boliviano Bruno Bulacia è decimo a 4.8 secondi. Daniele Ceccoli, vincitore tre anni fa, è a 9.30 secondi in 18' posizione.









Domani mattina si entra nel clou del Rally di San Marino con la prima delle otto speciali in programma, si parte con la prova Terra di San Marino che ricalca il tratto iniziale della Power Stage per poi proseguire nel tratto spettacolare della Zona Industriale e chiudere nel finale pianeggiante con un totale di 4,75 km. Si proseguirà a Macerata Feltria speciale di 7,47 km con il primo tratto di circa due chilometri in versione inedita, mai utilizzato, che presenta un fondo compatto con una larga carreggiata, nella parte centrale due spettacolari dossi a cui segue un tratto veloce sul crinale in discesa con un finale con due curvoni veloci mozzafiato. Infine la terza prova speciale, quella di Sestino che con i suoi 14,88 km è la più lunga. Due i passaggi a San Marino tre a Macerata Feltria e Sestino.