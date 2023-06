RALLY Rally San Marino: Gryazin comanda dopo 5PS, Crugnola e Andreucci inseguono Dopo il successo di Andreucci nella Power Stage di ieri, è il russo Nikolay Gryazin a prendersi la scena nelle prove speciali della mattina: quattro scratch consecutivi e primo posto momentaneo davanti a Crugnola, leader dell'Italiano.

Cinque prove speciali e il 51° Rally di San Marino entra già nel vivo. Anche perché, nel calendario nazionale, l'appuntamento sul Titano è stato – fin dall'inizio – uno di quelli da segnare assolutamente con il cerchietto rosso sul calendario. Tutti i migliori a San Marino per un rally valido sia come quarto round del Campionato Italiano Assoluto sia come secondo del Tricolore Terra. E altri tanti eventi correlati: Junior, CRZ e Storico. La “Power Stage” iniziale, svolta interamente in Repubblica, è stato l'antipasto perfetto: Andreucci, leader del CIRT, davanti a Crugnola, leader del CIAR in una prova che ha anche assegnato i primi punti delle rispettive classifiche. Terzo posto per Giacomo Costenaro che – però - si è subito ritirato, nella prima speciale del sabato.

Al contrario è cresciuto eccome Nikolay Gryazin: il pilota russo, vincitore della scorsa edizione e al volante di una Skoda Fabia R5, comanda dopo i primi 5 stage. Quattro successi consecutivi per Gryazin, venuto sul Titano anche per preparare i prossimi appuntamenti mondiali. Alle sue spalle è una bella lotta tra Andrea Crugnola e Paolo Andreucci: al momento il varesino della Citroen è secondo a circa 15'' di ritardo dal leader e con solo 2'' di vantaggio sul garfagnino della Skoda, a caccia della sesta meraviglia a San Marino. Bene anche i piloti di casa: 10° posto assoluto per Jader Vagnini, 13° per Daniele Ceccoli. Questo a testimonianza di un livello altissimo. Il biancazzurro momentaneamente sventola nello Storico con la Lancia Delta di Marco Bianchini davanti a tutti, dopo 4 prove speciali.

