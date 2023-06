RALLY Rally San Marino, le sensazioni dei protagonisti Le parole dei campioni Crugnola e Andreucci e dei sammarinesi Vagnini e Ceccoli al via

È cominciato venerdì pomeriggio il 51° Rally San Marino, gara valida per sei competizioni, tra cui il Campionato italiano rally assoluto e il Campionato italiano rally terra, aperta dalla prova speciale numero 1, "San Marino - Power Stage". Oltre 100 gli equipaggi al via, con la corsa che sabato entrerà nel vivo. Tra loro anche il campione italiano assoluto in carica, Andrea Crugnola, a caccia della prima vittoria sul Titano, e l'11 volte tricolore Paolo Andreucci, che del San Marino detiene il record di vittorie, cinque, in condivisione con Piero Longhi, e proverà a rendere esclusivo questo primato. Tra i piloti sammarinesi che tenteranno l'assalto al podio spiccano Jader Vagnini e Daniele Ceccoli. Ecco le sensazioni dei quattro protagonisti in vista della corsa, prima del via.

