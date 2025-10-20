CIAR Rally Sanremo: Crugnola vince. Basso è tricolore Nell'ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally assegnato il titolo italiano.

Bella dall'inizio alla fine la 72' edizione del Rally di Sanremo. L'ultima prova del Campionato Italiano Assoluto Rally era decisiva anche per l'assegnazione del tricolare, con il campione in carica Andrea Crugnola che è riuscito a togliersi la soddisfazione di centrare la prima vittoria in carriera sulle strade della Liguria, ma che si è dovuto accontentare del secondo posto finale nella classifica del titolo. A Giandomenico Basso sono bastate la seconda posizione finale e il miglior tempo centrato nella power stage per conquistare il titolo italiano. Per il pilota della Skoda Fabia RS si tratta della quinta affermazione in carriera, un trionfo che torna anche a 18 anni dalla prima volta, andando ad arricchire un palmares di tutto rispetto. Il successo finale arriva con il punteggio di 108,5 contro 107 di Crugnola. Sul podio del Rally di Sanremo anche Fabio Andolfi. Basso era arrivato da leader della classifica e i punti conquitsati nella Power Stage lo hanno portato a gestire la gara. Le vittorie di prove speciali sono così andate cinque ad Andolfi, quattro a Crugnola e due a Campedelli. Nella classifica finale segnaliamo anche il 24' posto assoluto di Giorgio Cogni navigato dalla sammarinese Daiana Darderi.

