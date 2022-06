Rally Sardegna: vince Ott Tanak, quinto Rovampera

Rally Sardegna: vince Ott Tanak, quinto Rovampera.

La Hyundai torna a vincere a distanza di cinque anni il Rally di Sardegna e lo fa con Ott Tanak. L'estone domina la quinta prova del mondiale WRC. Con questo successo la Hyundai festeggia il primo successo di questo 2022. Perfetto il week end di Tanak, che ha lottato con Lappi fino a quando il finlandese è stato in gara. Il pilota della Toyota è stato costretto al ritiro per un errore. A quel punto per Tanak è stata via libera per la vittoria del Rally di Sardegna. La corsa al secondo posto è diventata a quel punto molto avvincente con Craig Breen e Dani Sordo a lottare per la seconda piazza. Alle spalle di Tanak c'è il pilota britannico, che così torna sul podio dopo la vittoria nella gara di apertura della stagione a Monte Carlo. Per lo spagnolo Dani Sordo terzo posto. Comunque un bel risultato per la Hyundai, con due piloti sul podio.

Gara da salvare per il leader del mondiale Kalle Rovanpera. Il pilota della Toyota alla fine chiuede quinto e può sfruttare il ritiro di Thierry Neuville. Il belga è il principale avversario per il titolo di Rovampera e nella giornata di sabato è stato protagonista di un cappottamento che ha precluso la possibilità di vittoria. Neuville è rientrato nella Power Stage, l'ultima speciale che mette in palio punti extra per i primi cinque, vinta proprio dal belga davanti a Rovampera. Nella classifica mondiale Rovampera guida con 120 punti davanti a Neuville con 65 e Tanak con 62. Prossimo appuntamento con il mondiale WRC il Rally del Kenya a fine giugno.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: