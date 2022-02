Rally: si corre il Valle del Tevere, al via 22 equipaggi della Scuderia San Marino

Riprende l’attività della Scuderia San Marino e il primo appuntamento segnato in calendario per il 2022 è questo fine settimana, si svolgerà infatti la seconda edizione del Rally Terra Valle del Tevere che comprende sia vetture moderne iscritte al campionato italiano sia vetture storiche del campionato italiano terra storico. La Scuderia San Marino ha iscritto alla tappa che si snoda tra Anghiari, Sansepolcro e Pieve Santo Stefano quattro equipaggi per il Rally storico: il neo iscritto Bruno Pelliccioni correrà insieme a Mirco Gabrielli su una Ford Escorts Rs 2.0; i colori della Scuderia saranno difesi anche dal duo composto da Stefano Pellegrini e Samanta Grossi; Germano Bollini farà coppia con il navigatore italiano Matteo Roggia, mentre le ultime due coppie vedono impegnate Corrado Costa assieme al navigatore Domenico Mularoni e Simone Gasperoni coadiuvato da Elia Albani su Citroen Ax Sport.

Passando in rassegna le auto moderne sono sei gli equipaggi interamente costituiti da iscritti alla Scuderia San Marino: dalla bandiera a scacchi partirà anche il Presidente della Scuderia sammarinese Roberto Selva che farà da navigatore a Davide Gasperoni. Impegnato durante il fine settimana del 26-27 febbraio anche il vice Presidente Simone Manzaroli, che guiderà nel corso del tracciato il pilota Giuseppe Macina. Alex Raschi e Alessandro Biordi correranno su Opel Adam; Leo Mularoni gareggerà insieme al navigatore Livio Ceci, Maicol Lanci farà coppia con Fabio De Luca su Citroen Saxo e correrà per la Scuderia San Marino anche Jader Vagnini insieme al navigatore Elisabetta Franchina su Skoda Fabia R5. Il navigatore Marco Baldazzi sarà invece impegnato con il pilota italiano Samuele Martinelli. La partenza è prevista per sabato 26 febbraio da Sansepolcro in via Maestri del Lavoro per un totale di 230 km totali su fondo sterrato, il cui arrivo finale è previsto per domenica 27 sempre a Sansepolcro in Viale Armando Diaz. 22 gli iscritti della Scuderia San Marino che prenderanno parte al Rally Terra Valle del Tevere per ottenere risultati soddisfacenti.