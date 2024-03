Rally Storico Città di Foligno: Nemo Mazza e Marco Cavalli al 2° posto assoluto

Lo scorso fine settimana, nell'entroterra umbro si è aperta la stagione per il Campionato Italiano Rally Terra Storico con il 1° Rally Storico Città di Foligno, con ottimi risultati dai piloti del gruppo Titano Motorsport. 2° posto assoluto per Nemo Mazza ed il suo navigatore Marco Cavalli, primi dei due ruote motrici con la loro Ford Escort RS. Quarto posto per Bruno Pelliccioni e Lorenzo Ercolani, su Ford Escort Mk2. Settimo tempo assoluto per Corrado Costa e Riccardo Biordi e 1° di classe N&A-J2/1600 con la loro Opel Corsa Gsi. Secondo posto nelle quattro ruote motrici per Stefano Camporesi con Davide Berzigotti su Lancia Delta Integrale. Il giovane Enrico Ercolani Volta con alle note Umberto Bollini ha dovuto alzare bandiera bianca sulla ps 2 per una rottura al loro BMW 320 E21.

