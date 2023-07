RALLY Rally Storico del Medio Adriatico: Tonelli "beffa" Calzolari Al termine di una gara ricca di colpi di scena, Andrea Tonelli conquista il 5° Rally Storico del Medio Adriatico. Il sammarinese Giuliano Calzolari si deve accontentare della seconda posizione.

Una gara ad eliminazione, con numerosi colpi di scena, tra sterrati belli ma molto complicati nella zona di Urbino. A festeggiare – per la prima volta in questo 2023 – è Andrea Tonelli, vincitore della quinta edizione del Rally Storico del Medio Adriatico, terzo appuntamento del Campionato Italiano riservato alle vetture che hanno fatto la storia delle quattro ruote. Davanti a tutti, quindi, c'è la Ford Escort del pilota reggiano, nonostante nessuna prova speciale vinta delle 9 in programma. Quelle sono state un autentico dominio del britannico Lloyd Matt che ne ha conquistate ben 8 con la sua Fiat 131 Abarth ma ha terminato addirittura fuori dal podio – chiudendo 4° assoluto - a causa di una penalità di 3 minuti per un ritardo alla partenza della “Colondello 2”, sesto stage di giornata. E allora il successo è andato a Tonelli, sempre più in testa nella speciale classifica riservata alle Due Ruote Motrici. E' stata una bella battaglia con il “Lupo” Giuliano Calzolari: il sammarinese, in bagarre per la vittoria fino all'ultima speciale, si è dovuto arrendere per soli 5.5''. Resta comunque la grande prestazione per l'altro pilota della Ford Escort che si è tolto anche lo sfizio di portarsi a casa l'unica prova non vinta da Matt.

Sul gradino più basso del podio la BMW M30 di Sergio Bartolini, ad oltre 42'' da Tonelli. Nelle Quattro Ruote Motrici il migliore è Stefano Camporesi su Lancia Delta Integrale, 8° e navigato dal sammarinese Marco Baldazzi. In questa classifica c'è “Lucky” Battistolli davanti a Marco Bianchini, entrambi assenti al Medio Adriatico. Prossimo round a metà settembre (15-17 settembre) con il Rally Storico del Vermentino.

Nel servizio l'intervista a Giuliano Calzolari, 2° class. Rally Storico del Medio Adriatico

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: