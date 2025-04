Rally Storico della Val d'Orcia: Pierangioli trionfa, Bruno Pelliccioni vince nelle 2RM

Al terzo appuntamento stagionale arriva la prima, meritata, gioia per Bruno Pelliccioni. Il pilota sammarinese, al volante della sua Ford Escort RS e navigato dal fido Mirco Gabrielli, è secondo assoluto al Rally Storico della Val d'Orcia ma davanti a tutti per quanto riguarda la classifica riservata alle Due Ruote Motrici. Super risultato per Pelliccioni, che replica quello ottenuto già lo scorso anno tra le strade bianche di Radicofani. Per l'alfiere del Titano anche la soddisfazione di aver portato a casa 3 delle 10 speciali in programma: due sulla “Sarteano” e quella di chiusura, la “San Casciano dei Bagni – Fighine”.

Alla fine saranno 40 i secondi di ritardo da Valter Pierangioli che, invece, si impone nella gara di casa. Successo assoluto per il pilota della Ford Sierra Cosworth, dopo un bel duello con Mauro Sipsz soprattutto nella prima parte di gara. Poi un inconveniente tecnico alla Lancia Delta Integrale ha rallentato il vincitore dei primi due round, facendolo scivolare in quarta posizione. Gradino più basso del podio, quindi, per Andrea Succi su BMW M3: anche per il romagnolo, replicato il risultato del 2024. Quinto Nicolò Fedolfi - navigato dal sammarinese Livio Ceci – sesto l'equipaggio interamente biancazzurro formato da Nemo Mazza e Riccardo Biordi. Campionato Italiano Terra Storico che tornerà protagonista dall'11 al 13 luglio proprio in Repubblica, con il San Marino Rally Historic.