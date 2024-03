RALLY Rally Storico Foligno: vince "Lucky", bene i sammarinesi Si è aperto con il successo di Luigi Battistolli al Rally di Foligno il Campionato Italiano Terra Storico. C'è anche San Marino con il secondo posto assoluto di Nemo Mazza su Ford Escort RS.

Riparte il Campionato Italiano Terra Storico e, come sempre, riparte con “Lucky” davanti a tutti. Luigi Battistolli ha dominato il Rally di Foligno, prova d'apertura. Sette speciali conquistate sulle 9 in programma per il campione italiano in carica, affiancato da Fabrizia Pons sulla Lancia Delta Integrale. Un successo ancora più prezioso considerando i problemi fisici ai polsi, che lo hanno accompagnato per tutto il weekend. Festeggia anche San Marino, però. Se “Lucky” - con la vittoria assoluta - si è preso anche il primato nel Quattro Ruote Motrici, quello tra le Due Ruote Motrici è di Nemo Mazza, 2° nelle generale con la Ford Escort RS. Oltre due minuti e mezzo di ritardo dal leader per il pilota biancazzurro, capace però di portare a casa uno degli stage disputati.

Sul gradino più basso del podio il romagnolo Andrea Succi con la BMW M3. In top ten, poi, ci sono altri 3 equipaggi sammarinesi: Bruno Pelliccioni - complice una penalità di 40 secondi - è 4° su Ford Escort, Corrado Costa è 7° su Opel Corsa, Renato Ambrosi 10° con la Golf GTI.

Nel servizio l'intervista a Nemo Mazza, 2° class. Rally Storico Foligno

