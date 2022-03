Rally Storico: Tonelli vince in Val d'Orcia, Costa si ritira all'ultima speciale

E' stato un assolo quello di Andrea Tonelli e che ha portato il reggiano a vincere il Rally Storico della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Al volante di una Ford Escort RS, Tonelli è stato il più veloce in 5 delle 7 prove speciali in programma chiudendo con un vantaggio di ben 3 minuti su Filippo Grifoni, secondo con l'Opel Corsa, e prendendosi con autorità la vetta del tricolore Due Ruote Motrici.

L'unico capace di tener testa al leader e vincere gli ultimi due stage è stato Fabrizio Bacci che – suo malgrado – ha visto compromessa la gara sin dalla partenza. La Ford Sierra Cosworth del livornese, infatti, ha accusato un problema al differenziale durante lo shakedown e Bacci è entrato in prova solo dal secondo giorno, non raggiungendo – quindi – la quota minima di chilometraggio fissata al 70% e non riuscendo a classificarsi. E così – alle spalle di Tonelli e Grifoni – c'è la Talbot Lotus di Federico Ormezzano in terza posizione con “Bancor” che ha approfittato del ritiro nell'ultima speciale del diretto rivale Corrado Costa. Il pilota sammarinese è stato fermato dalla rottura della trasmissione della sua Opel Corsa e ha dovuto dire addio ai sogni di podio. Costa proverà a rifarsi nel prossimo round del Terra Storico, al Rally del Medio Adriatico di metà maggio.