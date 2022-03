RALLY Rally Storico: Tonelli vince in Val d'Orcia, Costa si ritira all'ultima speciale Andrea Tonelli trionfa al Rally Storico della Val d'Orcia e passa in testa alla classifica del Campionato Italiano Terra Storico. Sfortunato, invece, il sammarinese Corrado Costa costretto al ritiro mentre era in lotta per il podio.

E' stato un assolo quello di Andrea Tonelli e che ha portato il reggiano a vincere il Rally Storico della Val d'Orcia, secondo appuntamento del Campionato Italiano Terra Storico. Al volante di una Ford Escort RS, Tonelli è stato il più veloce in 5 delle 7 prove speciali in programma chiudendo con un vantaggio di ben 3 minuti su Filippo Grifoni, secondo con l'Opel Corsa, e prendendosi con autorità la vetta del tricolore Due Ruote Motrici.

L'unico capace di tener testa al leader e vincere gli ultimi due stage è stato Fabrizio Bacci che – suo malgrado – ha visto compromessa la gara sin dalla partenza. La Ford Sierra Cosworth del livornese, infatti, ha accusato un problema al differenziale durante lo shakedown e Bacci è entrato in prova solo dal secondo giorno, non raggiungendo – quindi – la quota minima di chilometraggio fissata al 70% e non riuscendo a classificarsi. E così – alle spalle di Tonelli e Grifoni – c'è la Talbot Lotus di Federico Ormezzano in terza posizione con “Bancor” che ha approfittato del ritiro nell'ultima speciale del diretto rivale Corrado Costa. Il pilota sammarinese è stato fermato dalla rottura della trasmissione della sua Opel Corsa e ha dovuto dire addio ai sogni di podio. Costa proverà a rifarsi nel prossimo round del Terra Storico, al Rally del Medio Adriatico di metà maggio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: