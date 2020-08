RALLY Rally storico Valtiberina, secondo posto per Pelliccioni e Gabrielli A trionfare è il monegasco Sipsz navigato da Monica Bregoli

Buone notizie dal Rally della Valtiberina sono arrivate in questo weekend di motori per i colori sammarinesi. Secondo posto assoluto nel rally storico per Bruno Pelliccioni navigato da Mirco Gabrielli sulla Ford Escort RS.

La vittoria è andata al monegasco Mauro Sipsz navigato da Monica Bregoli su Lancia Stratos.

Cinque i sammarinesi in gara più quattro navigatori. Oltre l'ottimo risultato dell'equipaggio Pelliccioni-Gabrielli spicca il successo di Marco Bianchini su Lancia Delta integrale per la categoria quattro ruote motrici.



