WRC Rally Svezia: al comando Evans davanti a Katsuta e Neuville Il pilota britannico guida la classifica provvisoria con 3 secondi di vantaggio sul giapponese.

Evans si conferma al comando del Rally della Svezia secondo appuntamento del mondiale WRC 2025. Il pilota britannico guida la classifica dopo 15 prove speciale con un vantaggio di 3 secondi sul giapponese Takamoto Katsuta e 6 secondi su Thierry Neuville. Il pilota belga della Hyundai ha recuperato lo svantaggio che nel corso della giornata aveva superato i 15 secondi aggiudicandosi tre delle sette prove speciali in programma. Quarto posto per Ott Tanak che insegue Neuville a 13 secondi, Rovampera è a 23 secondi. Domani le ultime tre prove speciali con la power stage in chiusura.

