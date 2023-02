WRC Rally Svezia: Breen sempre al comando davanti a Tanak e Lappi dopo 11 PS

La seconda tappa del Rally di Svezia è sempre nel segno di Craig Breen. Il pilota della Hyundai resta al comando della classifica generale dopo le prime tre prove del sabato. Il vantaggio dell'irlandese su Ott Tanak è di appena 3 secondi. Sono invece 17 su Esapekka Lappi. La giornata si era aperta con l'acuto di Thierry Neuville. Il belga aveva chiuso la nona speciale davanti Rovampera e Breen. L'irlandese è in un ottimo stato di grazia e lo dimostra nella speciale successiva, chiudendo davanti a tutti i 28,25 km previsti, la Floda 1 è la prova più lunga della giornata.

Un messaggio chiaro agli avversari. A metà rally risale il campione del mondo Kalle Rovampera. Il finlandese della Toyota recupera una posizione nella classifica generale, superando Evans, sceso al quinto posto. Dopo l'ultima prova del mattino non cambiano le posizioni della classifica generale. Craig Breen resta al comando davanti a Ott Tanak e Lappi. Rovampera è quarto e recupera oltre 4 secondi sul leader della classifica, chiudendo davanti a tutti la speciale 11. Quinto è Evans e sesto Neuville, il belga ha un ritardo di 33 secondi. Nel pomeriggio sono in programma altre quattro prove speciali per chiudere il sabato del rally di Svezia che si conferma molto aperto.

