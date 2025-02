Rally Svezia: Thierry Neuville precede Sesks nello shakedown

Il mondiale rally si sposta in Svezia per il secondo appuntamento della stagione. Nello shakedown del giovedì in evidnza Thierry Neuville. Il pilota belga della Hyundai ha fatto regisrare il miglior tempo davanti a Martins Sesks e Ott Tanak. Quarto tempo per Elfyn Evans, poi Adrien Fourmaux e Kalle Rovampera. In serata la prima delle 18 prove speciali che impegneranno i piloti fino a domenica per un totale di 300 km. In testa al mondiale dopo la gara di Monte Carlo, Sebastien Ogier con 33 punti davanti a Evans a 26.