RALLY Rally Targa Florio: De Tommaso in testa dopo 5PS

La pioggia battente ha condizionato la prima tappa del Rally Targa Florio, terzo round del Campionato Italiano Assoluto e giunto all'edizione numero 106. Ma non ha impedito a Damiano De Tommaso di prendersi la vetta momentanea, dopo le prime 5 prove speciali. Si preannuncia una lotta entusiasmante tra i 4 big di questo tricolore con il pilota della Skoda Fabia che ha 6 secondi di vantaggio su quella di Fabio Andolfi, vincitore al Rally di Sanremo e sempre costante nei primi stage siciliani. Virtualmente sul gradino più basso del podio c'è Giandomenico Basso con la Hyundai i20: il campione in carica, dopo una partenza complicata in stagione, sembra trovarsi a suo agio sulle strade in cui ha trionfato lo scorso anno e ha solo 9 secondi di ritardo da De Tommaso.

Quarto posto per Andrea Crugnola che, paradossalmente, è stato il pilota che ha conquistato più speciali: ben 3 su 5. Nonostante ciò il varesino, attuale leader dell'Italiano, paga 11 secondi dalla vetta con la sua Citroen C3. Nel pomeriggio in programma altre 4 prove per decretare il vincitore della Targa. Cancellata, invece, la “Scillato-Polizzi” - da ripetere per 3 volte – a causa del maltempo che ha generato diverse frane lungo il percorso di gara.

