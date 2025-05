RALLY Rally Targa Florio: le parole di Crugnola, Basso e Campedelli

Secondo successo stagionale per Andrea Crugnola, che si prende la 109^ Targa Florio: “Faccio i complimenti ai miei avversari perché, come avete visto dai tempi, abbiamo sempre spinto al massimo. Eravamo tutti molto vicini e quindi faccio i complimenti a loro. Poi noi siamo riusciti a fare la differenza in qualche frangente. È una gara che storicamente è sempre stata con un distacco minimo. E quest'oggi siamo partiti comunque dovendo andare al massimo perché il ritmo è alto e imponeva dover spingere ancora”

Piazza d'onore per Giandomenico Basso: “Sono stati due giorni impegnativi come d'altronde lo è sempre. Ieri abbiamo accusato un po' qualche secondo nella PS2. Ho voluto montare delle gomme rain, probabilmente non era la soluzione ideale. Ho perso qualche secondo importante, 9,7 secondi. Ciò non toglie che Andrea avrebbe vinto comunque lo stesso. Sarebbe stato più vicino, magari avremmo potuto dargli un po' più fastidio, ma quando prendi un distacco così è difficile poi da colmare”

Con una bella rimonta, invece, Simone Campedelli si è preso il terzo posto: “Sì, abbiamo cambiato qualcosa. Oggi abbiamo fatto una scelta di gomme all'attacco, molto all'attacco. Ci siamo confrontati con i tecnici di Michelin e abbiamo detto proviamoci anche perché era importante tornare a podio e provare anche a inseguire la seconda posizione. Quindi li devo ringraziare perché sono stati un po' la chiave di volta del weekend. Torniamo a podio, siamo molto contenti”.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: