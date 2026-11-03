RALLY Rally Terra Storico 2RM, Bruno Pelliccioni conquista il campionato italiano Il pilota sammarinese, affiancato da Lorenzo Ercolani, conquista il successo assoluto al Rally del Vermentino Historicu e si laurea matematicamente Campione Italiano Due Ruote Motrici 2026

Rally Terra Storico 2RM, Bruno Pelliccioni conquista il campionato italiano.

Il sammarinese Bruno Pelliccioni, navigato da Lorenzo Ercolani su Ford Escort RS MKII della Titano Motorsport, ha conquistato il titolo di Campione Italiano Rally Terra Storico Due Ruote Motrici 2026 con una gara d'anticipo. Decisiva la vittoria assoluta all'ottava edizione del Rally del Vermentino Historicu, disputato sulle strade sterrate della Sardegna. Il pilota della Scuderia San Marino ha dominato la prova sarda, coronando una stagione che lo ha visto sempre al comando della classifica di categoria.

Pelliccioni aveva iniziato il campionato con la vittoria al Rally Storico della Val d'Orcia, seguita dal secondo posto al Rally Medio Adriatico e da un nuovo successo all'11° San Marino Historic. "Sono molto contento. Era da un po’ che davamo la caccia alla riconquista del titolo, perciò la soddisfazione è doppia", ha dichiarato Pelliccioni, ringraziando il navigatore, il team e la scuderia. Il sammarinese guarda ora all'ultimo appuntamento stagionale, il Rally del Brunello, in programma a fine novembre: "Potremmo confrontarci con un parterre di livello europeo, puntando ad un risultato importante".

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