Rally Turchia: Ogier comanda dopo 5PS

Dopo 5 prove speciali Sebastien Ogier è in testa al Rally di Turchia, quinta prova del WRC. Il francese della Toyota, leader del Mondiale, ha un secondo e mezzo di vantaggio sulla Hyundai di Thierry Neuville. In terza posizione c'è momentaneamente Elfyn Evans, compagno di squadra di Ogier e sempre su Toyota. Nel pomeriggio in programma altre 3 speciali per chiudere la seconda tappa.