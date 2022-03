Rally Val D'Orcia: Battistolli, poi Andreucci. Vagnini al sesto posto

Con le prime due prove speciali si è aperta la 13' edizione Rally Val d'Orcia, primo appuntamento dei sei validi per il Campionato Italiano Rally Terra. Dopo due prove speciali è Alberto Battistolli a guidare la classifica generale con un vantaggio di 4.6 secondi su Paolo Andreucci. Terzo posto per Giacomo Costenaro a 7 secondi. Da segnalare il sesto posto del sammarinese Jader Vagnini navigato da Elisabetta Franchini a 17.4. In gara anche Daniele Ceccoli, tredicesimo a 50 secondi. Domani sono in programma altre 5 prove speciali.