RALLY Rally Valle del Tevere: le parole di Sipsz, Fedolfi e Mazza

Primo successo stagionale per Mauro Sipsz nel Campionato Italiano Terra Storico. Sorride anche Nicolò Fedolfi mentre Nemo Mazza, così come i navigatori Livio Ceci e Riccardo Biordi, porta la bandiera di San Marino sul podio del Rally Valle del Tevere Arezzo.

Sipsz: "L'esordio con la Delta è stato allo shakedown, non avevo mai fatto un metro, però la squadra è forte, la macchina è fatta benissimo, Fabrizia è bravissima, quindi mi hanno messo completamente a mio agio, non dovevo fare errori. Allo shakedown siamo andati subito forti, inaspettatamente, però non mi fidavo, c'erano dei punti dove non sapevo le reazioni della macchina, sui dossi, nel veloce. Al secondo giro abbiamo vinto, mi dispiace che sia ritirato Pelliccioni, però penso che oggi saremmo andati più forte"

Fedolfi: "Bellissima gara, tanta tanta gente, veramente più uomini che piante, bella davvero, impegnativa ma bella. L'annata è partita molto bene per il team, tutti e due sul podio. I ragazzi lavorano bene, la macchina è la signora dei rally, non è facile da guidare, però ci mettiamo del nostro e ci proviamo".

Mazza: "In salita pagavamo pegno però la macchina è andata bene per fortuna poi dopo sulle altre due speciali sapevamo che potevamo dare qualcosa di più, perché era un po' più in pianura e di conseguenza riuscivamo a fare meglio, infatti i tempi sono venuti. Il campionato è lungo, Bruno (Pelliccioni) si è ritirato o sennò ha un altro passo. Assieme, secondo me, me le dà, però va bene così".



