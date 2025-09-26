RALLY

Rallylegend 2025, ecco tutte le chiusure al traffico e i divieti di sosta: l’ordinanza completa

Divieti di sosta e chiusure programmate in occasione della 23ª edizione: tutte le indicazioni per residenti e automobilisti.

In occasione della 23ª edizione del Rallylegend di San Marino (2–5 ottobre 2025) sono previste chiusure al traffico e divieti di sosta nei Castelli di San Marino Città, Faetano, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Chiesanuova e Fiorentino. Le misure sono in vigore dal 26 settembre al 6 ottobre 2025. Di seguito il dettaglio:

In tutte le casistiche sono previste specifiche fasce orarie di transito per residenti, attività e autorizzati come indicato sopra. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Si raccomanda di pianificare gli spostamenti con anticipo e di attenersi alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Civile.

LEGGI QUI L'ORDINANZA UFFICIALE

File allegati

  • Scarica l'Ordinanza n.242-2025

