RALLY Rallylegend 2025, ecco tutte le chiusure al traffico e i divieti di sosta: l’ordinanza completa Divieti di sosta e chiusure programmate in occasione della 23ª edizione: tutte le indicazioni per residenti e automobilisti.

In occasione della 23ª edizione del Rallylegend di San Marino (2–5 ottobre 2025) sono previste chiusure al traffico e divieti di sosta nei Castelli di San Marino Città, Faetano, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Chiesanuova e Fiorentino. Le misure sono in vigore dal 26 settembre al 6 ottobre 2025. Di seguito il dettaglio:

26 settembre (ore 14:00) → 6 ottobre (ore 24:00) : intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei).

: intera area (compresa area retrostante palestra Casadei). 29 settembre (ore 8:00) → 5 ottobre (ore 24:00) : Via Rancaglia (da incrocio con Str. La Ciarulla – distributore IP – fino a incrocio con Via Ponte Mellini) Via Barone Pierre de Coubertin Intera area parcheggio Stadio di Serravalle Parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei) Parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus) Parcheggio adiacente alla rotonda tra Str. La Ciarulla e Costa del Bello (parte di proprietà pubblica)

: 1 ottobre (ore 00:00) → 5 ottobre (ore 24:00) : Parcheggio antistante e retrostante mensa in Costa del Bello Parcheggio Palestra Ex Mesa in Str. La Ciarulla

: 2 ottobre (ore 10:00) → 5 ottobre (ore 18:30) : Str. La Ciarulla (intero tratto da rotatoria “Guidi” a zona industriale La Ciarulla) Costa del Bello Via Olnano a senso unico direzione monte/mare fino al bivio con Via Abate Stefano (transito garantito a residenti, attività commerciali e autorizzati)

: 2 ottobre (ore 00:00) → 5 ottobre (ore 18:30) : Via Carlo Padiglione Parcheggio sottostante al cimitero Galleria Serravalle con transito in senso unico da monte a mare; divieto d’accesso da Via P. Bembo e Via F. Biondo (transito garantito a residenti, attività commerciali, autorizzati e accesso al cimitero)

: 1 ottobre (ore 19:00–23:00) e 2 ottobre (ore 16:00–19:00) : Viale Campo dei Giudei (da bivio Strada Terza Gualdaria a bivio con Strada Prima Gualdaria) Parcheggio centro tennis adiacente Viale Campo dei Giudei Strada della Ginestrina Gallerie di Borgo Maggiore

e : 1 e 3 ottobre (ore 12:00–15:00) : Str. del Fosso (da bivio Str. del Marano fino al civico n. 82, piazza compresa).

: (da bivio Str. del Marano fino al civico n. 82, piazza compresa). 1 ottobre (ore 20:00–23:00) : Intero parcheggio mensa di Costa del Bello Strada di Fondovalle (da rotonda di Via Vitalis di Giovanni a bivio Via Gucciardini, Via Fosso del Canneto e Via Vitalis di Giovanni)

: 2 ottobre (ore 15:00) → 3 ottobre (ore 03:00) : Strada La Ciarulla (da rotonda Serravalle a bivio Strada Friginetto) Costa del Bello Intero parcheggio mensa di Costa del Bello

: 2 ottobre (ore 18:00) → 3 ottobre (ore 01:30) : Rotonda di Strada Cardio Strada Cardio (da bivio Via Guardia di Rocca a Via Vitalis di Giovanni) Via Gregorio Castaldio Via Vitalis di Giovanni Strada di Fondovalle (da rotonda di Via Vitalis di Giovanni a bivio Via Guicciardini) Via Fosso del Canneto

: 2 ottobre (ore 08:00–16:30) – shakedown “ I Laghi ”: Str. Cà Barigone , Str. dei Laghi , Str. dei Bugari (intero tratto), Str. di Casampino , Str. di San Michele Fascia di transito residenti fino alle ore 09:30

– shakedown “ ”: 3 ottobre (ore 16:00) → 4 ottobre (ore 01:00) – PS “ Chiesanuova ”: Costa del Santo (esclusi residenti), Strada Prima Gualdaria (da bivio Costa del Santo a Strada del Lavoro), Strada del Lavoro (da centrale di potabilizzazione a Ponte dei Mulini), Ponte dei Mulini , Strada La Venezia , Strada dell’Olmeda , Via A. Barbieri , Strada del Pero Rosso , Via dei Faggi , Piazza Salvatore Conti Fascia residenti fino alle ore 18:15

– PS “ ”: 3 ottobre (ore 16:00) → 4 ottobre (ore 01:30) : Via B. Borghesi e parte dei parcheggi Via Paolo Amaducci Parcheggio ex eliporto Gallerie di Borgo Maggiore Viale del Cimitero Strada Prima Gualdaria (da Viale Campo dei Giudei a Strada di Canepa) Strada di Canepa , Strada Monte Diodato Strada Terza Gualdaria (da Strada Monte Diodato a Strada del Lupo) Strada del Lupo , Strada della Ginestrina , Viale Campo dei Giudei (da Strada Prima Gualdaria a Via Montalbo) Via Montalbo , Via Piana (da bivio Via Valdes de Carli a Via G.B. Belluzzi) Via G.B. Belluzzi , Piazzale Lo Stradone , Parcheggio delle Nazioni Unite Fascia residenti fino alle ore 18:45

: 3 ottobre (ore 19:00) → 4 ottobre (ore 02:30) – Centro storico San Marino Città: Via Paolo III , Contrada di Portanova , Piazza Sant’Agata , Contrada San Francesco , Contrada delle Mura , Piazzale G. Genga , Contrada Omerelli , Piazzale antistante Palazzo Begni , Piazzetta del Titano , Via Eugippo , Contrada del Pianello , Piazza della Libertà , Contrada del Collegio , Piazza Garibaldi , Via Donna Felicissima , Via Gino Zani

– Centro storico San Marino Città: 4 ottobre (ore 9:00–21:15) – PS “ Piandavello ”: Str. del Fosso , Str. Cà Tonelli , strada sterrata di collegamento tra Str. Cà Tonelli e Str. Agnellino da Piandavello, abitato di Piandavello , Str. Agnellino da Piandavello , Str. Sesta Gualdaria (da Via Fiordalisio al civico 40/a), Strada Greppa del Cerreto (da Strada Sesta Gualdaria a Via Calcinelli) Fasce residenti: fino alle ore 11:30 e dalle 16:30 alle 16:45 circa

– PS “ ”: 4 ottobre (ore 9:00–22:30) – PS “ La Casa ”: Strada Monte Diodato (esclusi residenti), Strada di Canepa , Strada Prima Gualdaria (da bivio Strada di Canepa a Strada del Lavoro), Strada del Lavoro (da centrale di potabilizzazione a Ponte dei Mulini), Ponte dei Mulini , Strada la Venezia , Strada Cà Balducci , Str. del Ponte (da bivio Cà Balducci a Via Ventun Settembre), Via Ventun Settembre (da Str. del Ponte a Via Salcette), Piazza Dodici Ottobre , Via Pier Fornaccio , Parcheggio Cimitero Fiorentino Fasce residenti: fino alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 17:15 circa

– PS “ ”: 5 ottobre (ore 7:00–18:00) – PS “ Le Tane ”: Str. Cà Morri , Strada Fondo Rio , Via N. Tommaseo (da Str. Lamaticcie a Via Dei Dativi), Via Dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Via Vitalba), Str. di Valgiurata , Str. di Paderna (da Str. di Monte Olivo a Via Dei Dativi), Str. delle Serrate , Str. Paradiso , Via F. Flora (da Via C. Levi a Strada di Monte Olivo), Strada di Monte Olivo (da Via F. Flora a Via Fosso del Rancione – esclusi autorizzati) Fasce residenti: fino alle ore 08:45 e dalle 13:30 alle 13:45

– PS “ ”: 1 ottobre (ore 18:00) → 5 ottobre (ore 19:00) – PS “ The Legend ”: Str. La Ciarulla (da bivio Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata), zona industriale La Ciarulla , Str. dell’Assenzio , Via dei Cerri , Via dei Giacinti , Str. La Ciarulla , Str. Bulumina , Str. Borrana , Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio) Fasce di transito per residenti, aziende e autorizzati: 7:30–19:00 nei giorni 1, 2 e 3 ottobre

– PS “ ”: 5 ottobre (ore 7:00–17:30) : Via T. Lonfernini (compreso parcheggio adiacente alla rosticceria La Rupe) Piazza di Sopra , Via A. Galassi , Piazza Grande , Piazza Mercatale , Via O. Scarito (da Piazza Mercatale a rotonda superstrada)

:

In tutte le casistiche sono previste specifiche fasce orarie di transito per residenti, attività e autorizzati come indicato sopra. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Si raccomanda di pianificare gli spostamenti con anticipo e di attenersi alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Civile.



LEGGI QUI L'ORDINANZA UFFICIALE

