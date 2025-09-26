Rallylegend 2025, ecco tutte le chiusure al traffico e i divieti di sosta: l’ordinanza completa
Divieti di sosta e chiusure programmate in occasione della 23ª edizione: tutte le indicazioni per residenti e automobilisti.
In occasione della 23ª edizione del Rallylegend di San Marino (2–5 ottobre 2025) sono previste chiusure al traffico e divieti di sosta nei Castelli di San Marino Città, Faetano, Borgo Maggiore, Domagnano, Serravalle, Chiesanuova e Fiorentino. Le misure sono in vigore dal 26 settembre al 6 ottobre 2025. Di seguito il dettaglio:
- 26 settembre (ore 14:00) → 6 ottobre (ore 24:00): intera area P.le Giovanni Paolo II (compresa area retrostante palestra Casadei).
- 29 settembre (ore 8:00) → 5 ottobre (ore 24:00):
- Via Rancaglia (da incrocio con Str. La Ciarulla – distributore IP – fino a incrocio con Via Ponte Mellini)
- Via Barone Pierre de Coubertin
- Intera area parcheggio Stadio di Serravalle
- Parcheggio CONS (zona antistante e retrostante palestra Casadei)
- Parcheggio Multieventi (zona antistante e retrostante Multieventi Sport Domus)
- Parcheggio adiacente alla rotonda tra Str. La Ciarulla e Costa del Bello (parte di proprietà pubblica)
- 1 ottobre (ore 00:00) → 5 ottobre (ore 24:00):
- Parcheggio antistante e retrostante mensa in Costa del Bello
- Parcheggio Palestra Ex Mesa in Str. La Ciarulla
- 2 ottobre (ore 10:00) → 5 ottobre (ore 18:30):
- Str. La Ciarulla (intero tratto da rotatoria “Guidi” a zona industriale La Ciarulla)
- Costa del Bello
- Via Olnano a senso unico direzione monte/mare fino al bivio con Via Abate Stefano (transito garantito a residenti, attività commerciali e autorizzati)
- 2 ottobre (ore 00:00) → 5 ottobre (ore 18:30):
- Via Carlo Padiglione
- Parcheggio sottostante al cimitero
- Galleria Serravalle con transito in senso unico da monte a mare; divieto d’accesso da Via P. Bembo e Via F. Biondo (transito garantito a residenti, attività commerciali, autorizzati e accesso al cimitero)
- 1 ottobre (ore 19:00–23:00) e 2 ottobre (ore 16:00–19:00):
- Viale Campo dei Giudei (da bivio Strada Terza Gualdaria a bivio con Strada Prima Gualdaria)
- Parcheggio centro tennis adiacente Viale Campo dei Giudei
- Strada della Ginestrina
- Gallerie di Borgo Maggiore
- 1 e 3 ottobre (ore 12:00–15:00): Str. del Fosso (da bivio Str. del Marano fino al civico n. 82, piazza compresa).
- 1 ottobre (ore 20:00–23:00):
- Intero parcheggio mensa di Costa del Bello
- Strada di Fondovalle (da rotonda di Via Vitalis di Giovanni a bivio Via Gucciardini, Via Fosso del Canneto e Via Vitalis di Giovanni)
- 2 ottobre (ore 15:00) → 3 ottobre (ore 03:00):
- Strada La Ciarulla (da rotonda Serravalle a bivio Strada Friginetto)
- Costa del Bello
- Intero parcheggio mensa di Costa del Bello
- 2 ottobre (ore 18:00) → 3 ottobre (ore 01:30):
- Rotonda di Strada Cardio
- Strada Cardio (da bivio Via Guardia di Rocca a Via Vitalis di Giovanni)
- Via Gregorio Castaldio
- Via Vitalis di Giovanni
- Strada di Fondovalle (da rotonda di Via Vitalis di Giovanni a bivio Via Guicciardini)
- Via Fosso del Canneto
- 2 ottobre (ore 08:00–16:30) – shakedown “I Laghi”:
- Str. Cà Barigone, Str. dei Laghi, Str. dei Bugari (intero tratto), Str. di Casampino, Str. di San Michele
- Fascia di transito residenti fino alle ore 09:30
- 3 ottobre (ore 16:00) → 4 ottobre (ore 01:00) – PS “Chiesanuova”:
- Costa del Santo (esclusi residenti), Strada Prima Gualdaria (da bivio Costa del Santo a Strada del Lavoro), Strada del Lavoro (da centrale di potabilizzazione a Ponte dei Mulini), Ponte dei Mulini, Strada La Venezia, Strada dell’Olmeda, Via A. Barbieri, Strada del Pero Rosso, Via dei Faggi, Piazza Salvatore Conti
- Fascia residenti fino alle ore 18:15
- 3 ottobre (ore 16:00) → 4 ottobre (ore 01:30):
- Via B. Borghesi e parte dei parcheggi
- Via Paolo Amaducci
- Parcheggio ex eliporto
- Gallerie di Borgo Maggiore
- Viale del Cimitero
- Strada Prima Gualdaria (da Viale Campo dei Giudei a Strada di Canepa)
- Strada di Canepa, Strada Monte Diodato
- Strada Terza Gualdaria (da Strada Monte Diodato a Strada del Lupo)
- Strada del Lupo, Strada della Ginestrina, Viale Campo dei Giudei (da Strada Prima Gualdaria a Via Montalbo)
- Via Montalbo, Via Piana (da bivio Via Valdes de Carli a Via G.B. Belluzzi)
- Via G.B. Belluzzi, Piazzale Lo Stradone, Parcheggio delle Nazioni Unite
- Fascia residenti fino alle ore 18:45
- 3 ottobre (ore 19:00) → 4 ottobre (ore 02:30) – Centro storico San Marino Città:
- Via Paolo III, Contrada di Portanova, Piazza Sant’Agata, Contrada San Francesco, Contrada delle Mura, Piazzale G. Genga, Contrada Omerelli, Piazzale antistante Palazzo Begni, Piazzetta del Titano, Via Eugippo, Contrada del Pianello, Piazza della Libertà, Contrada del Collegio, Piazza Garibaldi, Via Donna Felicissima, Via Gino Zani
- 4 ottobre (ore 9:00–21:15) – PS “Piandavello”:
- Str. del Fosso, Str. Cà Tonelli, strada sterrata di collegamento tra Str. Cà Tonelli e Str. Agnellino da Piandavello, abitato di Piandavello, Str. Agnellino da Piandavello, Str. Sesta Gualdaria (da Via Fiordalisio al civico 40/a), Strada Greppa del Cerreto (da Strada Sesta Gualdaria a Via Calcinelli)
- Fasce residenti: fino alle ore 11:30 e dalle 16:30 alle 16:45 circa
- 4 ottobre (ore 9:00–22:30) – PS “La Casa”:
- Strada Monte Diodato (esclusi residenti), Strada di Canepa, Strada Prima Gualdaria (da bivio Strada di Canepa a Strada del Lavoro), Strada del Lavoro (da centrale di potabilizzazione a Ponte dei Mulini), Ponte dei Mulini, Strada la Venezia, Strada Cà Balducci, Str. del Ponte (da bivio Cà Balducci a Via Ventun Settembre), Via Ventun Settembre (da Str. del Ponte a Via Salcette), Piazza Dodici Ottobre, Via Pier Fornaccio, Parcheggio Cimitero Fiorentino
- Fasce residenti: fino alle ore 12:00 e dalle 17:00 alle 17:15 circa
- 5 ottobre (ore 7:00–18:00) – PS “Le Tane”:
- Str. Cà Morri, Strada Fondo Rio, Via N. Tommaseo (da Str. Lamaticcie a Via Dei Dativi), Via Dei Dativi (da Via N. Tommaseo a Via Vitalba), Str. di Valgiurata, Str. di Paderna (da Str. di Monte Olivo a Via Dei Dativi), Str. delle Serrate, Str. Paradiso, Via F. Flora (da Via C. Levi a Strada di Monte Olivo), Strada di Monte Olivo (da Via F. Flora a Via Fosso del Rancione – esclusi autorizzati)
- Fasce residenti: fino alle ore 08:45 e dalle 13:30 alle 13:45
- 1 ottobre (ore 18:00) → 5 ottobre (ore 19:00) – PS “The Legend”:
- Str. La Ciarulla (da bivio Costa del Bello a bivio Str. Acquasalata), zona industriale La Ciarulla, Str. dell’Assenzio, Via dei Cerri, Via dei Giacinti, Str. La Ciarulla, Str. Bulumina, Str. Borrana, Str. Acquasalata (da Str. La Ciarulla a bivio Str. Cardio)
- Fasce di transito per residenti, aziende e autorizzati: 7:30–19:00 nei giorni 1, 2 e 3 ottobre
- 5 ottobre (ore 7:00–17:30):
- Via T. Lonfernini (compreso parcheggio adiacente alla rosticceria La Rupe)
- Piazza di Sopra, Via A. Galassi, Piazza Grande, Piazza Mercatale, Via O. Scarito (da Piazza Mercatale a rotonda superstrada)
In tutte le casistiche sono previste specifiche fasce orarie di transito per residenti, attività e autorizzati come indicato sopra. I percorsi alternativi saranno debitamente segnalati. Si raccomanda di pianificare gli spostamenti con anticipo e di attenersi alla segnaletica e alle indicazioni della Polizia Civile.
