Rallylegend 2025, nuovi “big” in arrivo: Schwarz, Trelles e Jean Joseph tra i protagonisti.

Rallylegend 2025 si arricchisce di nuovi grandi nomi. A San Marino, dal 2 al 5 ottobre, arriveranno Armin Schwarz con la Skoda Octavia WRC e il figlio Fabio, giovane promessa al volante di una Hyundai Accent WRC. Insieme a loro Simon Jean Joseph e Gustavo Trelles, iscritti al “McRae Subaru Group A Rally Trophy”, sfida nella sfida riservata alle iconiche Subaru Impreza e Legacy Gruppo A. Un trofeo che vedrà in azione anche Alister McRae, fratello del compianto Colin, e che metterà in palio premi firmati Pirelli e Sparco.

Non mancherà il belga Patrick Snijers, campione europeo nel 1994, che tornerà a esibirsi sulle prove sammarinesi con una Ford Sierra Cosworth. E, come da tradizione, l’elenco degli iscritti è destinato ad allungarsi fino alla vigilia, con altri campioni attesi al via.

Accanto alle gare ufficiali spazio anche alla memoria: lo Special Event “Seventies” renderà omaggio alle regine degli anni Settanta, dalla Lancia Fulvia HF alla Stratos, passando per Fiat 131 Abarth, Alpine Renault A110, Alfa Romeo Alfetta GTV e Fiat Ritmo. Saranno quindici le vetture originali selezionate, in mostra nel Rally Village e protagoniste delle parate sulla “Sprint Legend Race” e nella spettacolare “The Legend”. Al volante nomi storici come Tony Fassina, Adartico Vudafieri e Maurizio Verini, pronti a far rivivere ai tifosi il fascino irripetibile di un’epoca d’oro dei rally.

